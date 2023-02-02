باريس توقع مع كييف مذكرة لتزويدها بالرادارات

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف عن توقيع مذكرة مع باريس، لتوريد رادارات فرنسية لكييف لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.

ونقلت وزارة الدفاع الأوكرانية عن بيان ريزنيكوف في قناته على "تيلغرام": "وقّعت ونظيري الفرنسي سيباستيان ليكورنو مذكرة مع Thales Group بشأن توريد رادارات MG-200 لصالح الدفاع الجوي الأوكراني."

يُشار إلى أن الوزير الفرنسي ليكورنو ذكر في وقت سابق أنه وريزنيكوف، سيعقد اجتماعا يوم الأربعاء مع مدير مصنع Nexter العسكري، الذي ينتج مدفعية سيزار وتقوم باريس بتزويد كييف بها.

وفي أعقاب ذلك الاجتماع، أعلن ليكورنو عن تزويد كييف بـ 12 مدفع هاوتزر إضافي.

المصدر: نوفوستي