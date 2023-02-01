روسيا تطلب انعقاد مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا

أعلنت مندوبة مالطا لدى مجلس الأمن، فانيسا فريزر، أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث أزمة أوكرانيا في الـ8 من فبراير الجاري.

وقالت فريزر التي تتولى بلادها رئاسة دورة المجلس لشهر فبراير، خلال مؤتمر صحفي: "طلبت روسيا عقد الاجتماع بتاريخ الثامن من هذا الشهر."

يُشار إلى أن جلسة مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا تقرّرت في الـ24 من فبراير، في إطار برنامج عمل المجلس لهذا الشهر.

في حين لم يتم تقديم أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك حول المشاركين في الاجتماع.

ومن المعروف أنّه على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تدعم الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو نظام كييف بأسلحة بعشرات المليارات من الدولارات.

المصدر: نوفوستي