محامي الرئيس الأمريكي ينفي العثور على وثائق سرية في منزل بايدن بولاية ديلاوير

أعلن محامي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يعثر على أي وثائق مصنّفة سرّية خلال عملية التفتيش التي أجراها في منزل بايدن في ولاية ديلاوير.

وقال المحامي بوب باور في بيان عقب عملية البحث: "لم يُعثر على أيّ وثائق مصنّفة سرّية". لكن المحققين أخذوا "بعض المواد والملاحظات المكتوبة بخط اليد التي يبدو أنها مرتبطة بفترة توليه منصب نائب الرئيس، لمزيد من المراجعة".

وبدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي في تفتيش الأماكن التي شغلها بايدن منذ عام 2018 أثناء عمله كنائب لرئيس الولايات المتحدة في إدارة، باراك أوباما، في نوفمبر بعد وقت قصير من اكتشاف موظفي بايدن لأول مرة وثائق سرية ونقلها إلى الأرشيف الوطني.

المصدر: سبوتنيك