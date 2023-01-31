وسائل إعلام: مكتب التحقيقات الفيدرالي فتش مكتب بايدن في نوفمبر

أفادت شبكة CBS بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي فتش مكتب الرئيس جو بايدن، بواشنطن في نوفمبر الماضي، ولم يعلن البيت الأبيض عن ذلك من قبل.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة: "بدأت عمليات البحث بعد أن وافق محامي بايدن على إجراء عمليات بحث في مكتبه السابق في مركز الدبلوماسية والمشاركة العالمية، حيث عثر مساعدوه في 2 نوفمبر على 12 وثيقة تحمل علامة "سري"".

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وأشارت الصحيفة إلى أن "البيت الأبيض لم يبلغ عن عمليات البحث التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي". ومن غير المعروف إذا كان قد تم العثور على وثائق سرية إضافية هناك.

وبدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي في تفتيش الأماكن التي شغلها بايدن منذ عام 2018 أثناء عمله كنائب لرئيس الولايات المتحدة في إدارة، باراك أوباما، في نوفمبر بعد وقت قصير من اكتشاف موظفي بايدن لأول مرة وثائق سرية ونقلها إلى الأرشيف الوطني.

المصدر: نوفوستي