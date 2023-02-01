هولندا.. تسجيل إصابة بجنون البقر

أعلنت هولندا أن البقرة التي نفقت مؤخرا في إحدى مزارعها، كانت مصابة بمرض جنون البقر، في حالة نادرة لمرض يمكن أن يسبب مرضا دماغيا قاتلا لدى الأشخاص الذين يأكلون لحوم البقر الملوثة.

وقال وزير الزراعة الهولندي بيت أديما، في رسالة إلى المشرعين إن المزرعة التي نفقت فيها البقرة أُغلقت.

وأضاف أن الحيوان المصاب "لم يدخل في السلسلة الغذائية، ولا يشكل خطرا على سلامة الغذاء".

لم تفصح الحكومة عن تفاصيل بشأن موقع المزرعة المتضررة، بينما تجري سلطات سلامة الغذاء تحقيقا لتتبع أي نسل للحيوان النافق، وكذلك الأبقار التي أكلت نفس العلف أو نشأت معها، وقالت الوزارة إنه سيتم قتلها بطريقة رحيمة واختبار مرض جنون البقر.

إذا تبين أن الحيوان النافق مصاب بمرض جنون البقر الكلاسيكي، فستكون هناك حاجة إلى مزيد من التحليل لتحديد ما إذا كانت الماشية الأخرى قد أكلت علفا ملوثا.

وظهر مرض جنون البقر لأول مرة أواخر الثمانينيات وسط الماشية في بريطانيا، وأدى إلى إصابة مئات الأشخاص بعد تناول لحوم ملوثة، بينما مات الكثيرون.

وضمن محاولات احتواء انتشار المرض تم ذبح نحو 4 ملايين ونصف المليون رأس من الماشية.

وكانت آخر حالة تم اكتشافها في هولندا، سجلت عام 2011.

يتم إجراء مزيد من الاختبارات لتحديد نوع مرض جنون البقر الذي أصاب الحيوان النافق.

يحدث ما يسمى بمرض جنون البقر الكلاسيكي بسبب أكل الحيوانات لأعلاف ملوثة، بينما هناك نوع آخر يسمى مرض جنون البقر غير النمطي وهو شكل طبيعي من المرض.

المصدر: "أ ب"