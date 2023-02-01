الحرس الثوري الإيراني: الحرب مستمرة وتمكنا من ترسيخ وجودنا وقوتنا الدفاعية

أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، ترسيخ بلاده وجودها في المنطقة وتعزيز قوتها الدفاعية، وأن "إيران العزيزة قوية اليوم في جميع المجالات".

وقال سلامي، اليوم الأربعاء، إن كل العقوبات والضغوط والمؤامرات لم تتمكّن من إبعاد الشعب الإيراني عن أهداف الثورة.

وأضاف: "تغلبنا حتى الآن على معظم تهديدات العدو ولكن الطريق لا يزال أمامنا في هذا المجال ولسنا قلقين."

واختتم قائلا:"الحرب مستمرة بأبعاد مختلفة من ساحة العسكر إلى ساحة الثقافة والسياسة والتقانة."

المصدر: وكالة تسنيم