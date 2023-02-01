إفريقيا الوسطى.. توقيف 4 أشخاص بتهمة محاولة اغتيال رئيس "البيت الروسي" في بانغي

أعلنت شركة DHL الألمانية عن قلقها لاحتجاز شرطة جمهورية إفريقيا الوسطى 4 موظفين في الشركة، بتهمة محاولة اغيتال رئيس "البيت الروسي" دميتري سيتي، في العاصمة بانغي بتفجير طرد بريدي.

وقال المتحدث باسم الشركة اليوم الأربعاء، لوكالة "تاس": "في أعقاب الحادثة المرتبطة بتسليم طرد بريدي إلى نقطة خدمتنا في بانغي، عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، يوم 16 ديسمبر 2022، يُمكننا أن نؤكد أن السلطات المحلية احتجزت أربعة موظفين من DHL ."

وأكد المتحدث: "نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات المحلية."، مشيرا إلى أن "شركة خدمات الشحن الألمانية تدين أي شكل من أشكال العنف والاستخدام غير القانوني لشبكتها".

ومن المعروف أنه في منتصف ديسمبر الماضي، ذكر الملحق الصحفي في سفارة روسيا بجمهورية إفريقيا الوسطى، إن مدير عام "البيت الروسي" هناك تعرض لمحاولة اغتيال، وتم نقله على إثر ذلك إلى المستشفى في بانغي لتلقي العلاج.

المصدر: تاس