4 دول أروبية تغلق قنصلياتها في إسطنبول

أعلنت ألمانيا والسويد إغلاق قنصليتهما في إسطنبول اليوم الأربعاء لأسباب أمنية.

وكانت القنصليتان العامتان البريطانية والهولندية في إسطنبول قد أعلنتا أنهما توقفتا عن استقبال الزوار بسبب خطر وقوع هجمات إرهابية وسط العاصمة التركية.

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وجاء في بيان القنصلية الألمانية: "ستغلق قنصلية ألمانيا أبوابها 1 فبراير، حيث تم تعليق جميع إجراءات التأشيرات وجوازات السفر".

إضافة إلى ذلك، توقفت القنصلية السويدية عن قبول الزوار، حيث تقع القنصلية في شارع الاستقلال للمشاة في منطقة بيوغلو المركزية، حيث وقع الهجوم الإرهابي في نوفمبر من العام الماضي، فيما تقع قنصليتا ألمانيا وبريطانيا بالقرب من هذا الشارع.

كذلك حذرت السفارة الأمريكية رعاياها يوم الاثنين من خطورة وقوع هجمات إرهابية في وسط إسطنبول، يمكن أن تستهدف كنائس أو معابد يهودية أو بعثات دبلوماسية وغيرها من الأماكن الشعبية المزدحمة بالأجانب، وخاصة أحياء إسطنبول بيوغلو وغالاتا وتقسيم وشارع الاستقلال.

كذلك كانت السفارة الأمريكية قد حذرت الأسبوع الماضي من احتمال وقوع هجمات إرهابية على خلفية حرق مصاحف في أوروبا من قبل اليمين المتطرف، ثم أصدرت البعثة الدبلوماسية الفرنسية تحذيرا مماثلا، مستشهدة بمعلومات من السفارة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي