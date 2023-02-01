تشاووش أوغلو: تركيا ليست على علم بتورط على مستوى دولة في تدنيس القرآن

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأنه ليس لدى تركيا أي بيانات عن تورط دولة معينة في فعاليات أوروبا لتدنيس القرآن، لا سيما السويد.

إقرأ المزيد

جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي للوزير التركي في العاصمة الإستونية تالين، اليوم الأربعاء، حيث تابع تشاووش أوغلو: "ليست لدينا معلومات تفيد بوقوف أي دولة أو مجموعة وراء ذلك. كان الغرض من المحرضين منع السويد من الانضمام إلى حلف (الناتو). أيا من كان يقف وراء ذلك، فهو استفزاز".

المصدر: تاس