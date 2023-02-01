 
مباشر

تشاووش أوغلو: تركيا ليست على علم بتورط على مستوى دولة في تدنيس القرآن

أخبار العالم

تشاووش أوغلو: تركيا ليست على علم بتورط على مستوى دولة في تدنيس القرآن
Globallookpress Sha DatiXinHua
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uo3t

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأنه ليس لدى تركيا أي بيانات عن تورط دولة معينة في فعاليات أوروبا لتدنيس القرآن، لا سيما السويد.

إقرأ المزيد
نهاية حقبة الرياء وحرق القرآن والهجوم الإرهابي في القدس
نهاية حقبة الرياء وحرق القرآن والهجوم الإرهابي في القدس

جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي للوزير التركي في العاصمة الإستونية تالين، اليوم الأربعاء، حيث تابع تشاووش أوغلو: "ليست لدينا معلومات تفيد بوقوف أي دولة أو مجموعة وراء ذلك. كان الغرض من المحرضين منع السويد من الانضمام إلى حلف (الناتو). أيا من كان يقف وراء ذلك، فهو استفزاز".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا