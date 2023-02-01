العراق.. ضابط يعتقل شابا ويستجوبه حول إحدى الفتيات والسلطات تفتح تحقيقا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، استجواب عسكري عراقي، لشاب حول محادثة مع إحدى الشابات.

ويظهر الفيديو الشاب، متوسلا الضابط الذي يتحدث معه بكل برود ويهدده ما لم يعطه تفاصيل محادثته مع شابة تدعى سناء.

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ما دفع وزارة الداخلية العراقية، إلى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ملابسات الحادثة، عقب انشار مقطع الفيديو.

وأفادت الوزارة، بأن "المقطع يعود لأحد الضباط في محافظة الأنبار، وهو يقوم بأعمال خارجة عن السياقات القانونية والضوابط".

المصدر: RT