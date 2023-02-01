رئيس موريتانيا يشيد بالدور الإيراني في مكافحة الإرهاب

أشاد رئيس جمهورية موريتانيا، محمد ولد الغزواني، بالدور الإيراني في محاربة الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال الغزواني وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته نواكشوط، مساء أمس الثلاثاء، ووصف العلاقات الموريتانية الإيرانية، بـ "العريقة والمتينة".

وأكد الغزواني، خلال اجتماعه بعبد اللهيان، على الدور الإيراني في محاربة الإرهاب، وأشار إلى الإنجازات الإيرانية في المجالات الصناعية، والعلمية، والتقنية، ودعا طهران إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع، سبل تعزيز أسس العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومن أبرزها، المجالات التقنية، والثقافية، والاقتصادية، والتجارية، والإقليمية، والدولية.





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كما بحث الطرفان القضايا الإقليمية المهمة، ومنها دعم قضية الشعب الفلسطيني، وتطوير العلاقات بين الدول الإسلامية.

وأشاد عبد اللهيان، بجهود الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، في إحلال السلام والاستقرار، ومكافحة الإرهاب في الصحراء الإفريقية.

وصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى نواكشوط مساء أمس الثلاثاء، على رأس وفد سياسي رفيع المستوى، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الموريتانيين.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية