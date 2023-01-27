أمير عبد اللهيان: يجب منع أعداء إيران وأذربيجان من استغلال حادث الهجوم على السفارة

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لعدم السماح لأعداء إيران وأذربيجان باستغلال حادث الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران، وشدد على أهمية التعاون الأمني بين البلدين.

وأجرى عبد اللهيان، بعد ظهر الجمعة محادثة هاتفية مع وزير خارجية أذربيجان، جيحون بايراموف، حول الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران.

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وأعرب وزير الخارجية عن تعازيه وأسفه حيال ما حدث، حيث أدى الهجوم إلى مقتل دبلوماسي وإصابة اثنين آخرين من موظفي السفارة، كما أعرب عن تعاطفه مع وزير خارجية أذربيجان وعائلة الدبلوماسي القتيل.

واستنكر أمير عبد اللهيان هذه الحادثة وأشار إلى استغلال أعداء البلدين للحادثة، مشددا على ضرورة عدم السماح لهذا الحادث بالتأثير سلبا على العلاقات بين البلدين.

واقترح وزير الخارجية الإيراني تعاون المؤسسات الأمنية في البلدين لمتابعة القضية والتحقيق في ملابساتها لتوضيح أبعادها المختلفة.

كما نقل أمير عبد اللهيان مواساة وأسف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى نظيره الأذربيجاني والحكومة والشعب الأذربيجاني ولا سيما أسر ضحايا الحادث.

وشكر وزير خارجية جمهورية أذربيجان، رئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الايراني على التعبير عن التعاطف وتقديم التعازي، كما رحب باقتراح أمير عبد اللهيان بشأن التعاون والتنسيق بين المؤسسات الأمنية والقضائية في البلدين من أجل توضيح أبعاد الحادث.

المصدر: RT