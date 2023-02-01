وسائل إعلام: الرئيس البرازيلي وجه "صفعة" لشولتس

كتبت صحيفة "Junge Welt" أن موقف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والعلاقات مع روسيا كان بمثابة "صفعة" على وجه المستشار الألماني أولاف شولتس.

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وقالت: "أشار لولا دا سيلفا إلى أن البرازيل هي دولة سلام، ولذلك لن تقوم بتوريد أسلحة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن ألمانيا التي كانت تحب عرض نفسها كدولة محبة للسلام، تحولت الآن إلى دولة تقع في حالة حرب".

وأضافت الصحيفة أن الرئيس البرازيلي بدلا من الانضمام إلى الإدانات الغربية الموجهة إلى روسيا، دعا إلى إجراء مفاوضات لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وتابعت: "يعني ذلك أنه (لولا دا سيلفا) يضع البرازيل ليس فقط بين أوكرانيا وروسيا بل في الواقع بين روسيا والغرب... على أنها قطب مستقل.

وقام المستشار الألماني أولاف شولتس في 28 يناير الماضي برفقة وفد يضم رجال أعمال ألمان بزيارة استغرقت 3 أيام إلى بلدان أمريكا الجنوبية وهي الأرجنتين وتشيلي والبرازيل.

المصدر: نوفوستي