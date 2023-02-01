سياسي فرنسي يصف ماكرون بـ "كلب الناتو" (صورة)

وصف رئيس حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، بـ "كلب الناتو"، عقب تصريحاته حول إمكانية إمداد أوكرانيا بطائرات حربية.

وأضاف فيليو عبر "تويتر"، أن الولايات المتحدة وألمانيا رفضتنا طلب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إمداد أوكرانيا بطائرات حربية، بشكل قاطع، بينما يصرح ماكرون، بأن "لا شيء ممنوعا".

وتساءل فيليبو عما إذا كان ماكرون يهدف إلى أن يكون "كلبا مطيعا"، لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وحلف الناتو، مشيرا إلى سخافة موقفه.

إقرأ المزيد

Réforme des #retraites : Ursula ordonne, Macron attaque !



Relayez svp ! Tout est dit ! #Greve31janvier ⤵️ pic.twitter.com/lquWJkwk4C — Florian Philippot (@f_philippot) January 31, 2023

جاء انتقاد فيليبو، عقب تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الاثنين، أن تزويد أوكرانيا بطائرات حربية، لتعزيز قدرتها العسكرية وتمكينها من "التصدي للقوات الروسية أمر غير مستبعد".

يذكر أن الغرب شرع في الآونة الأخيرة في بحث الطلب الأوكراني، إمداد كييف بطائرات حربية.

ومن جانبه صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأن ألمانيا لن تمد أوكرانيا بالطائرات الحربية، لا في الوقت الحاضر ولا حتى في المستقبل.

إقرأ المزيد

كما أفاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن واشنطن لا تنوي إمداد القوات الأوكرانية بطائرات "إف - 16".

وصرح نائب وزير الدفاع البولندي، فويتشخ سكوركيفيتش، اليوم، بأن وارسو لم تبحث مع أي جهة مسألة إمداد أوكرانيا بطائرات "إف -16" الأمريكية.

ومن جهتها وصفت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، بـ "اللعب بالنار"، والتحريض الذي يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

وحذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي