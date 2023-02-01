CNN: واشنطن قد توسع وصولها إلى القواعد العسكرية في الفلبين

قالت قناة CNN التلفزيونية، إن الولايات المتحدة قد تعلن في إطار زيارة وزير دفاعها لويد أوستن إلى مانيلا هذا الأسبوع، عن نيتها توسيع وصولها إلى القواعد العسكرية في الفلبين.

وذكرت القناة أن وزير الدفاع الأمريكي، توجه يوم 29 يناير في جولة آسيوية سيزور خلال كوريا الجنوبية والفلبين.

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ونقلت القناة عن عدة مصادر رسمية في البنتاغون: "يسعى الجيش الأمريكي إلى توسيع وصوله إلى القواعد في الفلبين مع تركيز الانتباه على الصين كجزء من التحول المستمر في ميزان القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقد يتم الإعلان عن ذلك خلال هذا الاسبوع".

في يناير الماضي، ذكرت صحيفة "إنكوايرر"، المحلية أن أكثر من 16 ألف عسكري فلبيني وأمريكي، سيشاركون في مناورات "باليكاتان" العسكرية المشتركة، التي ستجرى في الفترة من 24 إلى 27 أبريل في مدينة لاولانج الفلبينية.

المصدر: نوفوستي