سلاح البحرية الأمريكي يتسلّم مدمرة صاروخية جديدة

أعلن موقع Marine Link أن سلاح البحرية في الجيش الامريكي تسلّم مؤخرا مدمرة عسكرية جديدة من فئة مدمرات Arleigh Burke المعدّلة.

وجاء في منشور على الموقع "يوم الخميس 26 يناير الجاري تسلّم سلح البحرية الأمريكي مدمرة Carl M التي تنتمي إلى فئة Flight IIA المعدلة من مدمرات Arleigh Burke، قبل التسليم خضعت هذه السفينة لسلسلة من الاختبارت البحرية لإثبات جاهزية جميع أنظمتها ومعداتها".

وأشار الموقع إلى أن السفينة الجديدة التي حملت الرمز "DDG-120" هي المدمرة رقم 70 من مدمرات Arleigh Burke التي يتم تطويرها لصالح سلاح البحرية الأمريكي.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن Arleigh Burke من فئة Flight IIA الجديدة 155 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 9700 طن، كما يمكن لهذه السفن نقل 300 شخص بسرعة 30 عقدة بحرية، والإبحار لمسافة 4400 ميل في كل مهمة.

وتتسلح هذه السفن بصواريخ مضادة للأهداف الجوية، وصواريخ SM ، وصواريخ "توماهوك" المجنحة، وصواريخ ASROC المضادة للأهداف البحرية، فضلا عن مدافع من عيار 127 ملم، ورشاشات من عيار 20 و25 ملم، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات من عيار 324 ملم، فضلا عن تجهيزها بمنصات لحمل المروحيات.

المصدر: سلاح روسيا