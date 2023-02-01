فوكس نيوز: فرحة فكتوريا نولاند دليل على تورط إدارة بايدن في تفجير السيل الشمالي

صرح مقدم قناة "Fox News" تاكر كارلسون بأن فرحة نائبة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند بشأن انفجارات "السيل الشمالي" تدل على تورط إدارة بايدن في هذه العملية التخريبية.

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وتساءل كارلسون قائلا: "هل هي سعيدة بذلك؟ عندما حدث ذلك كنا حزينين ولم نعرف من فعل ذلك".

وذكر أيضا أن نولاند "هددت بتفجير خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في يناير الماضي، كي تمنع روسيا من إرسال غازها إلى أوروبا". وأشار إلى أن انفجارات "السيل الشمالي" أصبحت "أكبر كارثة طبيعية أثارها الإنسان في التاريخ".

من جهتها أضافت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، تولسي غابارد: "أظهر تصريح فيكتوريا نولاند حقيقتها وحقيقة إداراها. إنهم خدعونا قائلين إن الولايات المتحدة لم تكن متورطة في ذلك ولم تعرف شيئا عنه ولم توافق على ذلك على الأقل. ويعني ذلك أنهم خدعونا عندما أعلنوا أن الولايات المتحدة ليست لديها أي صلة بذلك. كما حاولوا أيضا بيعنا الكذبة السخيفة التي مفادها أن روسيا قامت بطريقة ما بتفجير البنية التحتية للطاقة الخاصة بها لإلحاق الضرر باقتصادها".

ووقعت الانفجارات في خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي 2" في 26 سبتمبر الماضي. ولم تستبعد سلطات كل من ألمانيا والدنمارك أن يكون يكون ناجما عن عمل تخريبي، فيما وصفه الكرملين بأنه عمل إرهابي دولي. وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينها بالقول إن "العقوبات أصبحت غير كافية بالنسبة للأنجلو ساكسون" وأنهم بدأوا في تدمير البنية التحتية للطاقة لعموم أوروبا.

المصدر: نوفوستي