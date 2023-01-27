نائبة وزير الخارجية الأمريكي: مسرورون بأن "السيل الشمالي" بات حطاما في قاع البحر (فيديو)

أعربت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، عن سعادتها بتفجير أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2".

وفي تصريح لها خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ، توجهت نولاند إلى السيناتور الجمهوري تيد كروز قائلة: "السيناتور كروز، أنا مثلك وأعتقد أن الإدارة مسرورة جدا بمعرفة أن نورد ستريم 2 هو الآن، كما تحب أن تقول، قطعة كبيرة من المعدن في قاع البحر".

At a Senate hearing, top US diplomat Victoria Nuland celebrated the Nord Stream 2 pipeline bombing:



"Senator Cruz, like you, I am, and I think the administration is, very gratified to know that Nord Stream 2 is now, as you like to say, a hunk of metal at the bottom of the sea." pic.twitter.com/KS5OM4N165 — Aaron Maté (@aaronjmate) January 27, 2023

يذكر أن الهجمات الإرهابية على خطي أنابيب "السيل الشمالي" حصلت في 26 سبتمبر 2022، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد عمليات تخريبية متعمدة، بينما ذكرت شركة "نورد ستريم" المشغلة لخطي الأنابيب أن الحادث الذي وقع لخطي الأنابيب غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير وقت الإصلاح. وقد رفع مكتب المدعي العام الروسي قضية "هجوم إرهابي" بهذا الصدد.

وكان متحدث باسم الخارجية الأمريكية، قال إن واشنطن تعتبر أي افتراضات بتورط الجانب الأمريكي في تفجيرات "السيل الشمالي"، لا أساس لها من الصحة.

المصدر: RT