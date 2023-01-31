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تركيا تفتح تحقيقا في جرائم حرق القرآن والإساءة للنبي محمد

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تركيا تفتح تحقيقا في جرائم حرق القرآن والإساءة للنبي محمد
AFP
تركيا تفتح تحقيقا بحق المتطاولين على القرآن
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باشرت النيابة العامة التركية التحقيق في جريمتي راسموس بالودان، وإدوين واغنسفيلد، اللذين أحرقا القرآن الكريم في الدنمارك والسويد وهولندا مؤخرا.

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وحسب بيان النيابة العامة، الثلاثاء، يطال التحقيق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي المتطرف راسموس بالودان، الذي رفع صورة كاريكاتورية تسيء للنبي محمد أمام السفارة التركية في ستوكهولم، ثم قام بحرق القرآن الكريم بتاريخ 21 يناير.

وأشار البيان إلى أن التحقيق يشمل أيضا إساءة المتطرف بالودان للنبي محمد، بأفعال أقدم عليها عند خروج المصلين من صلاة الجمعة في العاصمة كوبنهاغن في 27 يناير.

وأشارت إلى محاولة زعيم جماعة "بيغيدا" المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا إدوين واغنسفيلد، على حرق القرآن الكريم أمام مبنى البرلمان الهولندي، وقام بعدها بالدوس على المصحف بتاريخ 22 يناير.

وأكدت أن التحقيقات بحق المشتبهين فتحت وفق ما ينص عليه القانون الجزاء التركي، بدعوى "التحريض العلني على الكراهية والعداوة بين أفراد الشعب، وإهانة مقدسات دينية تؤمن بها شريحة من الشعب".

المصدر: الأناضول

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