قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في كييف الجمعة

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، عن قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ستعقد في كييف الجمعة المقبل.

وقال إن القمة ستكون غداة مشاورات حكومية ستجري بين أوكرانيا والمفوضية الأوروبية و"ستكون الأولى في التاريخ".

وأضاف دينيس شميغال خلال اجتماع حكومي أن عقد هذه القمة في كييف يوجه رسالة قوية إلى الشركاء والأعداء على حد سواء.

وأكد أنه يتوقع "من القمة تقييما مرحليا إيجابيا لجهودنا لتحقيق التكامل مع أوروبا".

وكان رئيس الوزراء قد أعلن أن أوكرانيا تعول على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال أقل من سنتين من انطلاق المفاوضات مع المفوضية الأوروبية.

المصدر: أ ف ب