"هيومن رايتس ووتش": ألغام "البتلة" التي ألقتها قوات كييف قتلت 11 مدنيا في خاركوف

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن القوات الأوكرانية ألقت ألغاما مضادة للأفراد "ليبيستوك" (البتلة) في مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 11 مدنيا.

وقالت المنظمة: "يبدو أن القوات الأوكرانية لديها ألغام أرضية متناثرة على نطاق واسع في إيزيوم، الأمر الذي يتسبب بمقتل مدنيين وخطر دائم".

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وأجرت "هيومن رايتس ووتش" دراسة حول استخدام الألغام المضادة للأفراد في إيزيوم في الفترة من 19 سبتمبر إلى 9 أكتوبر شملت مقابلات مع أكثر من 100 شخص من شهود وضحايا وعمال إنقاذ وأطباء وخبراء متفجرات.

وكشف النشطاء الحقوقيون في المنظمة عن استخدام ألغام مضادة للأفراد في تسع مناطق مختلفة من المدينة وضواحيها وأكدوا مقتل 11 مدنيا بهذه الألغام، فضلا عن الجرحى والمصابين بها.

المصدر: نوفوستي