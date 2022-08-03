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ناشطة كندية تنشر صورة تحذيرية من خطر "البتلات" الخضراء في دونيتسك

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ناشطة كندية تنشر صورة تحذيرية من خطر
Sputnik
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قالت الناشطة الكندية في مجال حقوق الإنسان إيفا كارين بارتليت، إن سكان دونيتسك يخاطرون بحياتهم خلال التنقل في المدينة لأن الجيش الأوكراني أسقط عليها ألغاما مضادة للأفراد.

ونشرت الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لهذه "البتلات" الخضراء، التي لا يمكن تمييزها تقريبا في العشب.

 وأضافت القول: "هل ترون الألغام؟ لا؟ ولكنها موجودة فعلا".

من جانبه أشار موقع "تسارغراد" إلى أن ألغام "ليبستوك" (البتلات) لا تشكل خطرا كبيرا على العسكريين الذين يتحركون عادة باستخدام معدات خاصة، لكنها تشكل خطرا كبيرا على المدنيين.

ويشار إلى أن أوكرانيا، صادقت عام 2005 على اتفاقية أوتاوا، التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد، وبالتالي تنتهك سلطات كييف التزاماتها الدولية.

ومن المعروف أن ألغام "ليبستوك" المضادة للأفراد، تستخدم لإصابة الساقين وتنفجر عندما يدوس الشخص عليها وتسبب الإعاقة الجسدية له. ويتم زرعها على الأرض الترابية بواسطة النشر عن بعد.

وهذه الألغام نسخة طبق الأصل من اللغم الأمريكي BLU-43/B، ويكمن خطرها في شكلها المموه.

المصدر: سبوتنيك

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