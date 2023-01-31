لوكاشينكو يشكر الأمريكيين على العقوبات

قام رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، خلال احتقال تسليم معدات بيلاروسية إلى قيادة زيمبابوي، بتوجيه الشكر إلى الولايات المتحدة والغرب الجماعي على العقوبات.

وأضاف لوكاشينكو، الموجود في زيارة لهذه الدولة الإفريقية: "قبل كل شيء، أود أن أشكر الأمريكيين والعالم الغربي بأسره على فرض عقوبات علينا. ولولا ذلك لكانت تقف هنا في هذا الحقل الضخم، الجرارات الأمريكية والألمانية وليس الجرارات البيلاروسية".

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ووفقا لوكالة "بيلتا"، تم خلال زيارة رئيس بيلاروس إلى زيمبابو، التوقيع على حزمة من الوثائق حول التعاون، ومن بينها اتفاقيات حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وحول إنشاء لجنة دائمة مشتركة للتعاون، وتم إبرام مذكرة حول الاعتراف المتبادل بوثائق التعليم. تم التوقيع على اتفاقية حكومية مشتركة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بخصوص الضرائب على الدخل والممتلكات.

وكذلك تم التوقيع على عقود مع حكومة زيمبابوي، لتوريد الجرارات البيلاروسية ومعدات حصاد الحبوب، وكذلك لتوريد المعدات البيلاروسية لبناء وتحديث مجمعات تخزين الحبوب. تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال توريد الآلات والمعدات البيلاروسية لصناعة الأخشاب في زيمبابوي.

ويشار إلى أن العلاقات بين بيلاروس والدول الغربية تدهورت بشكل حاد بعد الانتخابات الرئاسية البيلاروسية في عام 2020 ، والتي أثارت احتجاجات جماهيرية غير مصرح بها من جانب السلطات.

وفرضت الدول الغربية، عقوبات على المسؤولين والشركات والمؤسسات في بيلاروس، متهمة مينسك بارتكاب انتهاكات انتخابية وانتهاكات لحقوق الإنسان. وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، زادت الدول الغربية من ضغط عقوباتها على بيلاروس.

المصدر: نوفوستي