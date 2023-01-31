هنغاريا: نسجل انتهاكا لحقوق الهنغاريين في منطقة زاكارباتيا بأوكرانيا

صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن كييف لم تكن أبدا شريكا لبودابست في قضية الهنغاريين في منطقة زاكارباتيا، مشيرا إلى أن حقوقهم تنتهك بشكل متواصل منذ عام 2015.

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وقال سيارتو أمام الصحفيين: "كنا نسعى لعلاقات جيدة مع أوكرانيا، وبالدرجة الأولى لأن 150 ألف هنغاري يعيشون هناك ونريد أن يكون وضعهم أفضل. من الواضح أنه كلما كانت العلاقات مع الدولة المجاورة أفضل، كانت حياة الأقلية الهنغارية هناك أفضل... لكن الأوكرانيين لم يكونوا شركاء لنا أبدا. ومنذ عام 2015 قام الأوكرانيون بشكل تدريجي ومن قانون إلى آخر بانتهاك وتخفيض حقوق الأقلية الهنغارية".

وأفادت وسائل الإعلام الهنغارية، سابقا، بأن السلطات الأوكرانية تجري في منطقة زاكارباتيا تعبئة هي الأوسع نطاقا منذ بداية النزاع الأوكراني، وهو الأمر المتعلق بالخسائر الكبيرة للواء زاكارباتيا 128 للهجوم الجبلي في ضواحي مدينة سوليدار. وكتبت صحيفة "Metropol" أنه على بعد مئات الأمتار من الحدود مع هنغاريا يتم تخزين جثث الجنود الأوكرانيين في سيارات مبردة خلال أسابيع، ولم يتم إبلاغ الأقارب بوفاتهم.

من جهتها قالت صحيفة "Ripost" إن جهاز الأمن الأوكراني يمنع أقارب القتلى بين الهنغاريين المقيمين في منطقة زاكارباتيا من البحث عنهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والتحدث عن مقتلهم.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه كلف القيادة العسكرية الأوكرانية بتشكيل احتياطي للجنود. كما قام البرلمان الأوكراني، بناء على أمر زيلينسكي، بتمديد فترة الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا لمدة 90 يوما أي حتى 19 فبراير القادم.

المصدر: نوفوستي