رئيسة هنغاريا عن دور روسيا في العالم: كان ولا يزال وسيبقى دائما

قالت رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك، في حديث لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، متحدثة عن دور روسيا في العالم، إن روسيا تلعب دورا هاما في العمليات الجارية في العالم.

وأضافت: "روسيا دولة عملاقة، تقع على بعد ألف كيلومتر منا، ولها دور محدد تاريخيا، وتتمتع بثقافة غنية تختلف في نواح كثيرة عن ثقافتنا. <…> ويعد الاقتصاد الروسي واحدا من أقوى الاقتصادات في العالم. نحن الهنغار نكن الاحترام للشعب الروسي. روسيا كانت ولا تزال وستبقى دائما. ونفس القول ينطبق على هنغاريا. العلاقات كانت موجودة وستبقى بين الدولتين، وكما هو الحال بين روسيا وأوروبا وكذلك بين روسيا وأوكرانيا".

وأشارت نوفاك إلى أن هنغاريا، كدولة عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي، تدعم موقف حلفائها في القضية الأوكرانية.

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وقالت: "نحن ليس فقط نؤيد السلام بشكل عام، بل نسعى أيضا إلى وقف إطلاق النار. نحن إلى جانب الأوكرانيين، ونساعدهم بما يتجاوز قوتنا".

المصدر: نوفوستي