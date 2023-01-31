ناريشكين: الرأي العام في أوروبا ليس متجانسا بالقدر الذي ترغبه واشنطن

أعرب سيرغي ناريشكين مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، عن اعتقاده بأن الرأي العام في دول أوروبا ليس متجانسا بالقدر الذي ترغبه الولايات المتحدة.

وأضاف ناريشكين، الذي يترأس كذلك الجمعية التاريخية الروسية: "واليوم يبدو الرأي العام في أوروبا ليس متوحدا بأي حال من الأحوال، وهو ليس متجانسا بالقدر الذي تريده واشنطن".

وتابع ناريشكين في كلمة خلال الطاولة المستديرة التي جرت تحت شعار "ذكرى الحرب العالمية الثانية في روسيا وفرنسا. بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثمانين للنصر في معركة ستالينغراد": لا شك في أن وجود متطوعين فرنسيين في صفوف المدافعين عن دونباس، وكذلك هذا اللقاء الذي نعقده اليوم، هو تأكيد واضح على ذلك".

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تعتبر معركة ستالينغراد من أهم المعارك الكبرى والفاصلة بالحرب العالمية الثانية. وجرت في مدينة ستالينغراد (فولغوغراد اليوم) واستمرت حوالي 6 أشهر بين 21 أغسطس 1942 و2 فبراير 1943 وانتهت بهزيمة ماحقة للقوات الألمانية.

المصدر: تاس