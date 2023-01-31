السلطات الأمريكية تتهم سعوديا بسرقة حافلة مدرسية وتعثر على "دليل" في محفظته

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، مواطنا سعوديا بسرقة حافلة مدرسية في ولاية نيوجيرسي.

ووفقا لبيان الوزارة، فقد أعلن المدعي العام فيليب آر سيلينجر، أن رجلا سعوديا متهم بـ"نقل حافلة مدرسية مسروقة عبر خطوط الولاية"، مبينا أن المتهم يدعى بدر الزهراني، ويبلغ من العمر 22 عاما، ومن المقرر أن يمثل لأول مرة أمام محكمة نيوارك الفيدرالية بولاية نيوجيرسي.

وحسب المستندات القضائية، فإنه بتاريخ 15 يناير 2023، تم الإبلاغ عن اقتحام منزل سكني غير مأهول في ليفينغستون بولاية نيو جيرسي، وأثناء تفتيش "حقيبة ظهر" في ذلك المنزل، وجدت السلطات جواز سفر سعوديا باسم بدر الزهراني، إلى جانب أشياء أخرى يبدو أنها تخص المتهم.

وفي 17 يناير 2023، أفاد مجلس ليفينجستون للتعليم أن حافلة مدرسية سُرقت من موقف للسيارات عبر الشارع من المنزل السكني غير المأهول حيث تم الإبلاغ عن الاقتحام.

وحدد ضباط إنفاذ القانون موقع الزهراني في سترودسبورغ بولاية بنسلفانيا، وتبين لاحقا أن "في حوزته مفاتيح حافلة المدرسة المسروقة".

ويعاقب على كل تهمة في الشكوى بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار.

المصدر: وزارة العدل الأمريكية