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خبير عسكري يتحدث عن استعداد الجيش الروسي لهجوم شامل

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خبير عسكري يتحدث عن استعداد الجيش الروسي لهجوم شامل
Sputnik
دبابة روسية
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يشير مسار المعارك في دونباس وزابوروجيه إلى أن الجيش الروسي يختار نقاطا ملائمة للهجوم العام.

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هكذا علق أليكسي ليونكوف الخبير العسكري الروسي في حديث لصحيفة "إزفيستيا" على الأنباء الواردة من منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

ويقول الخبير: "يجري حاليا تغيير خطوط جبهات القتال. فالأراضي التي تجري فيها العمليات العسكرية فيها تضاريس وعرة نوعا ما وتلال ووديان وغابات وأنهار صغيرة وغير ذلك. أي عند التحدث عن هجوم عام، يتضح أن هذه التضاريس لا تسمح للقوات بالتقدم السريع. لذلك تجري حاليا عمليات قتالية بهدف اختيار النقاط الملائمة للإنطلاق، ولكن لم يحدد بعد من أين سينطلق الهجوم العام، أمن زابوروجيه أم من سفاتوف أم من دونباس".

ويضيف تتقدم جبهات القتال في الوقت الحاضر من الجنوب باتجاه الشمال ومن الشرق باتجاه الغرب.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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