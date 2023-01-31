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رئيس البرازيل يرفض تزويد أوكرانيا بقذائف الدبابات والمدفعية

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رئيس البرازيل يرفض تزويد أوكرانيا بقذائف الدبابات والمدفعية
Globallookpress Kay Nietfeld/dpa
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رفض الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في أعقاب لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس الذي يزور البرازيل، إرسال ذخيرة للمدفعية والدبابات إلى أوكرانيا.

وكتب لولا دا سيلفا على "تويتر" يوم الاثنين، أن "البرازيل غير معنية بإرسال الذخيرة لاستخدامها في الحرب بين أوكرانيا وروسيا. والبرازيل بلد السلام وفي الوقت الراهن من الضروري أن نجد من يريدون السلام، وهذه الكلمة استخدمت قليلا جدا حتى الآن".

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وسائل إعلام: البرازيل ترفض طلبا ألمانيّا بتزويد أوكرانيا بقذائف للدبابات
وسائل إعلام: البرازيل ترفض طلبا ألمانيّا بتزويد أوكرانيا بقذائف للدبابات

ونشر لولا دا سيلفا تغريدته في أعقاب لقائه بالمستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يزور البرازيل.

وكانت التقارير الإعلامية تشير إلى أن الحكومة البرازيلية رفضت الطلب الألماني لإرسال الذخيرة لدبابات "ليوبارد" إلى ألمانيا لتسلمها لأوكرانيا.

ويأتي ذلك على خلفية قرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" والسماح للدول الأخرى بتقديم الدبابات ألمانية الصنع لكييف.

المصدر: نوفوستي

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