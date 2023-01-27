وسائل إعلام: البرازيل ترفض طلبا ألمانيّا بتزويد أوكرانيا بقذائف للدبابات

ذكرت صحيفة "فولها دي ساو باولو" أن الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو دا سيلفا، رفض طلب برلين تسليمها ذخائر لدبابات "ليوبارد" المزمع تزويد قوات كييف بها، تفاديا لاستفزاز روسيا.

وذكرت الصحيفة على موقعها: "رفض الرئيس طلب ألمانيا المشاركة في توريد ذخائر للدبابات الألمانية في أوكرانيا، وذلك حرصا على الحياد، وعدم استفزاز الروس".

وكشفت الصحيفة أن قرار رفض الطلب الألماني تم اتخاذه قبل اسبوع خلال اجتماع الزعيم البرازيلي مع وزير الدفاع الألماني

ويمتلك الجيش البرازيلي 261 دبابة ليوبارد -1، في حين أن البرازيل تنتج قذائف لهذه الدبابات من عيار 105 ملم محليا.

وطلب برلين توريد ذخيرة لدبابات ليوبارد -1، ذات العيار الأصغر من عيار مدافع ليوبارد -2 (120 ملم)، ربما يشير إلى خطط برلين تزويد أوكرانيا بهذا النوع من الدبابات أيضا.

كما أشارت الصحيفة نقلا عن مصادر إلى أن المناقشات كانت تدور حول توريد كميات من الذخيرة لدبابات ليوبارد -1 بقيمة 4.9 مليون دولار.

وتحتفظ البرازيل بموقف الحياد لأسباب اقتصادية، إذ أنها ترفض الانضمام للعقوبات ضد روسيا.

وكان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قد دعا في اكثر من منانسبة لحل الصراع في أوكرانيا من خلال الحوار.

المصدر: ريا نوفوستي