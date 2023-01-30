مراسلنا: قوات كييف قصفت دونيتسك بـ156 صاروخا خلال اليوم الماضي

أفاد مراسل RT في جمهورية دونيتسك، سامي أبو دياب، بأن قوات كييف قصفت مدينة دونيتسك بـ156 صاروخا خلال اليوم الفائت.

وقال مراسلنا: "خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية استهدف نظام كييف مدينة دونيتسك وضواحيها بـ156 صاروخا وقذيفة مدفعية، أسفرت عن إصابة شخص بجروح، وإلحاق أضرار في 12 مبنى سكني و6 مرافق بنى تحتية".

وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية الحدودية، فياتشيسلاف غلادكوف، إصابة شخصين بقصف قوات كييف لقرية بيزليودوفكا في المقاطعة.

المصدر: RT