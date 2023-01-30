صحيفة تتنبأ بهزيمة ساحقة لقوات كييف رغم مساعدة "الناتو"

أكدت صحيفة "آسيا تايمز" أنه على الرغم من وعود دول "الناتو" بتوفير الأسلحة الهجومية لكييف، إلا أن أوكرانيا لن تقدر على مقاومة الجيش الروسي لفترة طويلة.

وكتب براندون ويتشرت في الصحيفة: "اللوجستيات والجغرافيا والحسابات لا تزال مهمة في العمليات العسكرية. ولسوء حظ كييف، فإن هذه العوامل تعمل الآن ضدها. وسيتم سحق أوكرانيا خلال الأشهر الستة المقبلة بهجوم روسي مجهز".

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وأشار إلى أن حلف "الناتو" الذي يرغب في منع الهزيمة الكاملة للقوات الأوكرانية، قرر إرسال الدبابات.

وأكد أن عمليات التوريد الجديدة لن تساعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ولكنها ستؤدي فقط إلى خسائر كبيرة.

وتابع: "سوف يستنفد "الناتو" مخزوناته من الأسلحة وسيجعل العالم على شفا صراع عالمي آخر بين القوى العظمى وكل ذلك عبثا".

المصدر: نوفوستي