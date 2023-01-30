"نوفوستي": ضربة روسية لقاعدة بحرية أوكرانية تقتل 14 عسكريا بينهم مرتزقة بريطانيون

استهدفت المدفعية الروسية قاعدة للبحرية الأوكرانية في مدينة أوتشاكوف بجنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل 14 جنديا بينهم مرتزقة بريطانيون، حسبما أفاد مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي".

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وقال المصدر: "وفقا للمعلومات الواردة من مصدرنا في الدائرة المقربة من قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، فقد أصابت ضربة مدفعية الليلة الماضية قاعدة البحرية الأوكرانية في مدينة أوتشاكيف والتي تنتشر فيها إحدى وحدات مركز العمليات البحرية الخاصة رقم 73".

وأضاف المصدر أنه تسببت الإصابة النارية في تدمير أنظمة دعم الحياة والبنية التحتية للمرفأ، وبلغت خسائر العدو ثلاث مركبات، فيما قتل 14 نازيا وجرح 7 آخرون".

وأوضح أن بين القتلى مرتزقة بريطانيين تولوا مهمة التدريب الخاص للمقاتلين الأوكرانيين على تنفيذ عمليات تخريبية في حوض البحر الأسود وبحر آزوف".

المصدر: "نوفوستي"