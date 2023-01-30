هولندا تعلن استعدادها للنظر في طلب كييف تزويدها بمقاتلات "إف-16"

أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، أن بلاده لم تتلق طلبا من أوكرانيا لتزويدها بمقاتلات "إف-16"، لكنها مستعدة للنظر في ذلك.

وقال روتي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لاهاي: "بالنسبة لمقاتلات "إف-16"، لم نتلق مثل هذا الطلب من أوكرانيا ولكن إذا حدث هذا، ستكون هذه مرحلة مهمة. لكن سننظر في الأمر ونشاور مع حلفائنا".

كما صرح ماكرون، بأن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة لتعزيز قدرتها على التصدي للقوات الروسية "أمر غير مستبعد".

المصدر: نوفوستي