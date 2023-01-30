 
مباشر

رئيس وزراء هولندا يبحث مع بايدن توريدات الأسلحة لأوكرانيا

أخبار العالم

رئيس وزراء هولندا يبحث مع بايدن توريدات الأسلحة لأوكرانيا
Legion-Media American Photo Archive/Adam Schultz
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/unpn

أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك ريوتيه، أنه بحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الوضع في أوكرانيا وتوريد الأسلحة لكييف.

وكتب ريوتيه على "تويتر"، يوم الاثنين: "عقب زيارتي الأخيرة لواشنطن، تحدثت للتو عبر الهاتف مع جو بايدن عن الأحداث الأخيرة في أوكرانيا وتوريدات الأسلحة والتعاون ضمن الناتو".

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: رئيس الوزراء الهولندي يعلن عن استعداده لتزويد أوكرانيا بالدبابات
وسائل إعلام: رئيس الوزراء الهولندي يعلن عن استعداده لتزويد أوكرانيا بالدبابات

وكانت هولندا قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها شراء عدد من الدبابات الألمانية من نوع "ليوبارد" لتوريدها إلى أوكرانيا.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت هولندا عن عملها المشترك مع الولايات المتحدة وجمهورية التشيك لتحديث 90 دبابة سوفيتية الصنع من نوع "تي 72"، متوفرة لدى التشيك، لتقديمها لأوكرانيا ضمن حزمة من المساعدات العسكرية بقيمة 120 مليون يورو.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا