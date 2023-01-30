رئيس وزراء هولندا يبحث مع بايدن توريدات الأسلحة لأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك ريوتيه، أنه بحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الوضع في أوكرانيا وتوريد الأسلحة لكييف.

وكتب ريوتيه على "تويتر"، يوم الاثنين: "عقب زيارتي الأخيرة لواشنطن، تحدثت للتو عبر الهاتف مع جو بايدن عن الأحداث الأخيرة في أوكرانيا وتوريدات الأسلحة والتعاون ضمن الناتو".

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وكانت هولندا قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها شراء عدد من الدبابات الألمانية من نوع "ليوبارد" لتوريدها إلى أوكرانيا.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت هولندا عن عملها المشترك مع الولايات المتحدة وجمهورية التشيك لتحديث 90 دبابة سوفيتية الصنع من نوع "تي 72"، متوفرة لدى التشيك، لتقديمها لأوكرانيا ضمن حزمة من المساعدات العسكرية بقيمة 120 مليون يورو.

المصدر: نوفوستي