وكالة: هجمات المسيرات الإسرائيلية على البوكمال السورية اقتصرت على الماديات

أعلن مصدر إيراني مطلع أن طائرات مسيّرة تابعة لإسرائيل هاجمت ثلاث مرات منطقة البوكمال الحدودية السورية المحاذية للعراق، ما أدى إلى إلحاق أضرار بثلاث شاحنات.

وأضاف المصدر أن هذه الاعتداءات الثلاثة أدت إلى تضرر ثلاث شاحنات تحمل مواد غذائية دخلت سوريا من العراق.

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وتابع: "لم تسفر الهجمات العدوانية عن سقوط ضحايا ولكن أصيب سائق سوري وهو يخضع للعلاج حاليا".

وشدد المصدر على أن "إسرائيل ستذوق قريبا طعم الرد على هذا العمل العدواني".

وكان مراسل RT في العراق، قد أفاد يوم الأحد، بتعرض مجموعة شاحنات عبرت الحدود العراقية باتجاه سوريا للقصف.

وأفادت مصادر أمنية عراقية لـ RT، بأن 25 شاحنة عبرت من الحدود العراقية باتجاه سوريا وكانت قادمة من إيران.

متداول || 🎥 لعـ.ـدوان التحالف الدولي ، على بلدة الهري بالقرب من #البوكمال السورية . https://t.co/wI336S2AcLpic.twitter.com/9Qx8I2CBD6 — درعا نت (@daraa_net_2020) January 30, 2023

المصدر: وكالة "فارس" الإيرانية