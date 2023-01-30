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وكالة: هجمات المسيرات الإسرائيلية على البوكمال السورية اقتصرت على الماديات

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وكالة: هجمات المسيرات الإسرائيلية على البوكمال السورية اقتصرت على الماديات
RT / Twitter
هجمات المسيرات الإسرائيلية على البوكمال السورية
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أعلن مصدر إيراني مطلع أن طائرات مسيّرة تابعة لإسرائيل هاجمت ثلاث مرات منطقة البوكمال الحدودية السورية المحاذية للعراق، ما أدى إلى إلحاق أضرار بثلاث شاحنات.

وأضاف المصدر أن هذه الاعتداءات الثلاثة أدت إلى تضرر ثلاث شاحنات تحمل مواد غذائية دخلت سوريا من العراق.

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مراسلنا: قصف مجموعة شاحنات عبرت الحدود العراقية باتجاه سوريا
مراسلنا: قصف مجموعة شاحنات عبرت الحدود العراقية باتجاه سوريا

وتابع: "لم تسفر الهجمات العدوانية عن سقوط ضحايا ولكن أصيب سائق سوري وهو يخضع للعلاج حاليا".

وشدد المصدر على أن "إسرائيل ستذوق قريبا طعم الرد على هذا العمل العدواني".

وكان مراسل RT في العراق، قد أفاد يوم الأحد، بتعرض مجموعة شاحنات عبرت الحدود العراقية باتجاه سوريا للقصف.

وأفادت مصادر أمنية عراقية لـ RT، بأن 25 شاحنة عبرت من الحدود العراقية باتجاه سوريا وكانت قادمة من إيران.

المصدر: وكالة "فارس" الإيرانية

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