مراسلنا: قصف مجموعة شاحنات عبرت الحدود العراقية باتجاه سوريا

أفاد مراسل RT في العراق، يوم الأحد، بتعرض مجموعة شاحنات عبرت الحدود العراقية باتجاه سوريا للقصف.

وأفادت مصادر أمنية عراقية لـRT، بأن 25 شاحنة عبرت من الحدود العراقية باتجاه سوريا وكانت قادمة من إيران.

وأكدت المصادر أن الشاحنات عبرت من منفذ حدودي غير رسمي.

وأوضحت أن الطيران المجهول الذي قصف الشاحنات أطلق صواريخ تحذيرية وانتظر خروج السائقين من السيارات قبل أن يقصف الشاحنات.

وذكرت وسائل إعلام أن الطيران المجهول استهدف شاحنات (برادات)، في ساحة الأسطورة في قرية الهري قرب البوكمال على الحدود السورية - العراقية.

المصدر: RT