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متظاهرون يستقبلون سفيرة واشنطن الجديدة عند مبنى الخارجية بموسكو بشعار: الولايات المتحدة دولة إرهابية

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متظاهرون يستقبلون سفيرة واشنطن الجديدة عند مبنى الخارجية بموسكو بشعار: الولايات المتحدة دولة إرهابية
Legion-Media Alexander Sayganov_SOPA Images
صورة أرشيفية
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استقبل عدد من المتظاهرين السفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو لين تريسي في مدخل وزارة الخارجية الروسية بشعارات: "الحرب هي بيزنس الولايات المتحدة" و"الولايات المتحدة دولة إرهابية".

بهذه الشعارات استقبل النشطاء السفيرة الأمريكية الجديدة على مدخل وزارة الخارجية الروسية، حيث ستقدم السفيرة أوراق اعتمادها اليوم إلى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف.

وتحل لين تريسي محل جون سوليفان الذي أتم عمله في سبتمبر وغادر روسيا.

المصدر: RT

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