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بيسكوف ينصح شولتس بقراءة كتب التاريخ

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بيسكوف ينصح شولتس بقراءة كتب التاريخ
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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نصح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف المستشار الألماني أولاف شولتس بقراءة كتب التاريخ.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث أجاب ردا على سؤال حول الكتب التي يقرأها بوتين، وماذا كان من الممكن أن يوصي المستشار الألماني شولتس بقراءته، وتابع: "لا يحق لي تقديم توصيات، إلا أنه سيكون من الجيد أن يقرأ كتب التاريخ".

وكانت الحكومة الألمانية قد أعربت عن اعتزامها تشكيل كتيبة من دبابات "ليوبارد-2" في أوكرانيا، حيث تخطط لتوفير 14 دبابة من "ليوبارد-2" طراز A6، من مخزون الجيش الألماني في المرحلة الأولى. كما أعلنت بولندا عن استعدادها لنقل 14 دبابة "ليوبارد-2" إلى أوكرانيا كجزء من التحالف الدولي، وقبلها نقلت بولندا فعليا حوالي 250 دبابة T-72 إلى أوكرانيا، فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تزويده أوكرانيا بـ 31 دبابة من طراز "أبرامز" الأمريكية.

المصدر: نوفوستي

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