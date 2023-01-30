زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب باكستان

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة باكستان حيث كان مركز الزلزال في طاجيكستان على عمق 150 كيلومترا.

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وتم تسجيل الزلزال في باكستان يوم أمس الأحد، وفقا لما ذكرته صحيفة Business Recorder، اليوم الاثنين نقلا عن المركز الوطني لرصد نشاط الزلازل.

وذكرت الصحيفة أن مركز الزلزال "سجل في طاجيكستان المجاورة على عمق 150 كيلومترا" وبحسب الصحيفة، فقد شعر المواطنون بهزات في مناطق مختلفة من باكستان، بما في ذلك في إسلام آباد وروالبندي ولاهور، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة.

المصدر: تاس