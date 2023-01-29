مصرع 10 أطفال بغرق قارب في باكستان

لقي عشرة أطفال مصرعهم اليوم الأحد عندما غرق قاربهم في بحيرة شمال غرب باكستان، حسبما أفاد مسؤول أمني محلي.

وقال الشرطي مير رؤوف في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن كل الضحايا الذين عثر عليهم في بحيرة تاندا دام الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا، تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاما، وأوضح أن عملية الإنقاذ لا تزال جارية.

وأضاف الشرطي أنه تم إنقاذ 11 طفلا، بينهم ستة في حالة خطيرة. وكان القارب يقل ما بين 20 و30 طالبا في مدرسة قرآنية كانوا في رحلة ميدانية.

WATCH: #BNNPakistan Reports.



At least 10 children died after their boat capsized in Khyber Pakhtunkhwa’s #TandaDam lake on Sunday, according to reports.



The children were mostly aged between 8 to 10 years. #Pakistan#Accidentpic.twitter.com/LFDEcwsgRX — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) January 29, 2023

Ten children drowned after a boat carrying tourists capsized in Kohathttps://t.co/Gj4qjS8hGT — Radio Pakistan (@RadioPakistan) January 29, 2023

إقرأ المزيد

وغالبا ما تشهد باكستان حوادث غرق جماعي، إذ غالبا ما تكون السفن في حالة سيئة وتحمل فوق طاقتها، ما يتسبب في سقوط الركاب.

ولا يعرف الكثير من الباكستانيين وخصوصا النساء السباحة، بسبب الأعراف المحافظة في بلادهم.

وفي يوليو، قتلت 18 امرأة في غرق قارب كان يقام عليه حفل زفاف في نهر السند في إقليم البنجاب.

المصدر: أ ف ب