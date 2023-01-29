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مصرع 10 أطفال بغرق قارب في باكستان

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مصرع 10 أطفال بغرق قارب في باكستان
Globallookpress
حادث غرق قارب في إحدى بحيرات باكستان (صورة أرشيفية)
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لقي عشرة أطفال مصرعهم اليوم الأحد عندما غرق قاربهم في بحيرة شمال غرب باكستان، حسبما أفاد مسؤول أمني محلي.

وقال الشرطي مير رؤوف في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن كل الضحايا الذين عثر عليهم في بحيرة تاندا دام الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا، تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاما، وأوضح أن عملية الإنقاذ لا تزال جارية.

وأضاف الشرطي أنه تم إنقاذ 11 طفلا، بينهم ستة في حالة خطيرة. وكان القارب يقل ما بين 20 و30 طالبا في مدرسة قرآنية كانوا في رحلة ميدانية.

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وغالبا ما تشهد باكستان حوادث غرق جماعي، إذ غالبا ما تكون السفن في حالة سيئة وتحمل فوق طاقتها، ما يتسبب في سقوط الركاب. 

ولا يعرف الكثير من الباكستانيين وخصوصا النساء السباحة، بسبب الأعراف المحافظة في بلادهم.

وفي يوليو، قتلت 18 امرأة في غرق قارب كان يقام عليه حفل زفاف في نهر السند في إقليم البنجاب.

المصدر: أ ف ب

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