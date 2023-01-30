ستولتنبرغ يدعو سيئول إلى توسيع مساعدتها لأوكرانيا

دعا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إلى تكثيف مساعدتها العسكرية لأوكرانيا، مقترحا عليها مراجعة سياستها المتمثلة في عدم تسليح الدول المتحاربة.

وقال ستولتنبرغ الاثنين في معهد "تشي" Chey في سيئول: "إذا كنا نؤمن بالحرية والديمقراطية، وإذا كنا لا نريد أن تسود الأنظمة الاستبدادية والشمولية، فإنهم (الأوكرانيون) يحتاجون إلى أسلحة"، داعيا سيئول إلى بذل مزيد من الجهد من أجل كييف.

وكان ستولتنبرغ التقى قبل يوم كبار المسؤولين في حكومة كوريا الجنوبية بمن فيهم وزير الخارجية بارك جين، في إطار جولة لتعزيز العلاقات بين الناتو وحلفائه في آسيا.

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وتعد كوريا الجنوبية مصدّرا مهما للأسلحة على الصعيد العالمي ووقعت في الآونة الأخيرة عقودا لبيع مئات الدبابات إلى دول أوروبية بما في ذلك بولندا. لكن قوانينها تمنعها من بيع أسلحة لدول في حالة حرب، وهو ما يجعل من الصعب تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا التي زودتها سيئول بمعدات غير مميتة ومساعدات إنسانية.

وقال ستولتنبرغ إن كييف "بحاجة ماسة إلى مزيد من الذخيرة"، مشيرا إلى أن دولا من بينها ألمانيا والنرويج اللتان كانت لديهما قوانين أسلحة مماثلة لقوانين كوريا الجنوبية، قد عدلت سياستها بغية دعم كييف.

وفي وقت سابق صرحت الخارجية الروسية بأن كوريا الجنوبية انضمت للعقوبات الغربية ضد روسيا في مارس 2022، بسبب الضغوطات الأمريكية، مؤكدة أن موسكو ترى وتقدر مساعي كوريا الجنوبية في الحفاظ على علاقات عملية متوازنة مع روسيا، وسعيها لإيجاد بدائل لتقليل الأضرار الناجمة عن القيود الغربية على التعاون بين البلدين.

المصدر: أ ف ب