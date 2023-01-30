خبير كوري شمالي: زيارة ستولتنبرغ لسيئول وطوكيو مقدمة للحرب بالمنطقة

قال الخبير السياسي الكوري الشمالي كيم دونغ ميونغ، إن زيارة أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ إلى طوكيو وسيئول، ستؤدي إلى تفاقم الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأشار ميونغ، الذي يعمل في الرابطة العلمية للسياسة الدولية في كوريا الشمالية، إلى أن هذه الزيارة تشكل في الواقع، "مقدمة للمواجهة والحرب في المنطقة".

وأضاف في حديث نقلته وكالة الأنباء الكورية المركزية: "يجب على كوريا الجنوبية واليابان، اللتين تحاولان جذب ضيف غير مرحب فيه إلى المنطقة وتحقيق أهدافهما، أن تفهما أنهما في هذه الحالة تقتربان من أزمة أمنية. لن يحدث أي شيء جيد إذا دخل الناتو إلى المنطقة بجيشه لأنه يعتبر رمزا للحرب والمواجهة. وزيارة ستولتنبرغ إلى كوريا الجنوبية واليابان هي مقدمة للمواجهة والحرب لأنها تجلب السحب الداكنة لحرب باردة جديدة إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

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في نهاية الأسبوع الماضي زار ستولتنبرغ كوريا الجنوبية، حيث عقد عدة اجتماعات ثنائية مع قيادة البلاد. بعد ذلك، توجه إلى طوكيو حيث سيبقى في الفترة من 30 يناير إلى الأول من فبراير. ويتضمن برنامج زيارته لقاء مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

المصدر: تاس