البنتاغون ينفي ضلوع واشنطن في هجوم المسيّرات على إيران

نفى المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، ضلوع الولايات المتحدة في هجوم المسيّرات على مدينة أصفهان الإيرانية مؤخرا.

وقالت الوكالة: "صرح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، بأن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات ضد إيران لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات".

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وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، بأن إسرائيل كانت وراء هجوم المسيّرات على موقع دفاعي إيراني في مدينة أصفهان مؤخرا.

وكانت وكالة "إرنا" أعلنت أن 3 مسيرات رباعية من طراز "كوادكوبتر" مزودة بقنابل صغيرة، حلقت فوق مستودع الذخير التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، وحاولت استهدافه، إلا أن فرق الأمن المتواجدة في محيط المستودع، تمكنت من إسقاط إحداها، بمساعدة أنظمة الاستشعار والمعدات التي بحوزتهم.

وأشادت الوكالة "بعمل أنظمة الاستشعار الإيرانية، التي مكنت الأمن الإيراني من التقاط المسيرة وإسقاطها".

المصدر: نوفوستي