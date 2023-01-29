الكشف عن تفاصيل جديدة حول هجوم المسيّرات في أصفهان

كشف مراسل وكالة "إرنا" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، عن تفاصيل جديدة حول الهجوم الذي استهدف مستودعا للذخيرة تابعا لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان، فجر اليوم الأحد.

وأشاد المراسل "بعمل أنظمة الاستشعار الإيرانية، التي مكنت الأمن الإيراني من التقاط المسيرة وإسقاطها".

ووفقا للمراسل فإن 3 مسيرات رباعية من طراز "كوادكوبتر" مزودة بقنابل صغيرة، حلقت فوق مستودع الذخير التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، وحاولت استهدافه، إلا أن فرق الأمن المتواجدة في محيط المستودع، تمكنت من إسقاط إحداها، بمساعدة أنظمة الاستشعار والمعدات التي بحوزتهم.

كما فقدت إحدى المسيرات ارتباطها بأنظمة تحديد المواقع، نتيجة التشويش الإلكتروني الذي تعرضت له أثناء المواجهة، ما تسبب بسقوطها على سطح أحد المستودعات الصناعية.

يشار إلى أن فرق الأمن الإيرانية استحوذت على إحدى هذه المسيرات، إثر تضررها خلال محاولات أسقاطها.

وأفاد التلفزيون الإيراني، بوقوع انفجار ضخم في مستودع للذخيرة، تابع لوزارة الدفاع في مدينة أصفهان.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق لحظة الانفجار، والتواجد الأمني المكثف في المنطقة .

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية