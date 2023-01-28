التلفزيون الإيراني: انفجار ضخم في مستودع للذخيرة في أصفهان (فيديو)

أفاد التلفزيون الإيراني فجر الأحد، بوقوع انفجار ضخم في مستودع للذخيرة تابع لوزارة الدفاع في مدينة أصفهان وسط البلاد.

وأضاف التلفزيون الرسمي أنه لا يوجد ضحايا في الانفجار الذي وقع في مركز الذخيرة.

وبحسب "شهرارانيوز"، أفادت بعض المصادر المحلية بسماع دوي انفجار في المنطقة الشمالية من مدينة أصفهان.

وقال شهود عيان إن هذا الانفجار يعود إلى إحدى الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع في شارع الإمام الخميني في مدينة أصفهان.

وأعلن نائب الأمن السياسي لمحافظة أصفهان بعد الحادثة مباشرة، أن قوات الإنقاذ والأمن تواجدت في الموقع وكانت الظروف تحت السيطرة وحركة المرور طبيعية.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو وثقت لحظة الانفجار، بالإضافة إلى التواجد الأمني بمنطقة الحادثة.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية