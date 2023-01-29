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مراسلنا: قوات كييف تقصف دونيتسك بـ39 صاروخا خلال اليوم الفائت

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مراسلنا: قوات كييف تقصف دونيتسك بـ39 صاروخا خلال اليوم الفائت
Sputnik
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أفاد مراسل RT في جمهورية دونيتسك، سامي أبو دياب، بأن قوات كييف قصفت مدينة دونيتسك بـ39 صاروخا خلال اليوم الفائت.

وقال مراسلنا: "خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية استهدف نظام كييف مدينة دونيتسك وضواحيها بـ39 صاروخا وقذيفة مدفعية، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

وأفاد مراسلنا في وقت سابق بأن 4 أشخاص قتلوا بقصف أوكراني استهدف جسرا للسكك الحديدية قيد الإنشاء، شمال مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه.

المصدر: RT

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