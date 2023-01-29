مراسلنا: قوات كييف تقصف دونيتسك بـ39 صاروخا خلال اليوم الفائت

أفاد مراسل RT في جمهورية دونيتسك، سامي أبو دياب، بأن قوات كييف قصفت مدينة دونيتسك بـ39 صاروخا خلال اليوم الفائت.

وقال مراسلنا: "خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية استهدف نظام كييف مدينة دونيتسك وضواحيها بـ39 صاروخا وقذيفة مدفعية، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

وأفاد مراسلنا في وقت سابق بأن 4 أشخاص قتلوا بقصف أوكراني استهدف جسرا للسكك الحديدية قيد الإنشاء، شمال مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه.

المصدر: RT