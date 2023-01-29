مراسلنا: تقدم كبير للجيش الروسي وقوات كييف تستهدف المدنيين بصواريخ هيمارس

أفاد مراسل RT في دونيتسك، سامي أبو دياب، بمقتل 4 أشخاص بقصف أوكراني استهدف جسرا للسكك الحديدية قيد الإنشاء، شمال مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه.

وأضاف أنّ القوات الأوكرانية قامت للمرة الثانية على التوالي باستهداف شبكة السكك الحديدية في مدينة أولوفايسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأدى هذا الاستهداف الذي حصل بـ7 صواريخ هيمارس إلى تعطل شبكة السكك الحديدية، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحطة الكهربائية التي تزوّد السكك الحديدية بالطاقة الكهربائية وأيضا بعض القرى المحيطة بهذه المدينة.

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وعن باقي خطوط المواجهة، لفت مراسلنا إلى التقدم الكبير الذي تحرزه القوات الروسية على عدة محاور في جمهورية دونيتسك، في مدينة أوغلودار وسوليدار، حيث قامت بتطهير بلدة بلاغاداتنايا شمال سوليدار، جنوب سيفيرسك.

وبيّن أن هذا التقدم يُعطي المجال للقوات الروسية بقطع الإمدادات العسكرية عن الجنود الأوكرانيين المتواجدين في مدينة أرتوموسك، ومن جهة أخرى في شمال جنوب مقاطعة زابوروجيه، هناك تقدم للقوات الروسية على محوري مارينكا وغييفكا.

قطع الاتصال المشفر بين كييف وجنودها

وأيضا في مدينة أوغلودار تقدّم من الناحية الشمالية ومن الجنوبية حيث قاموا بتطويق القوات الأوكرانية ما أدى لاستسلام العديد من القوات الأوكرانية ودحر العديد منهم إلى الخطوط الخلفية.

وأضاف: "كما استهدفت القوات الروسية محطة اتصال في مدينة أوغلودار تعمل عبر أقمار سات لينك الاصطناعية، وأدى ذلك لقطع الاتصال المشفّر بين الجنود في المواقع وبين القيادة العسكرية الأوكرانية."

واختتم: "أيضا في محور خيرسون، قامت القوات الروسية باستهداف مخازن للأسلحة الغربية."

المصدر: RT