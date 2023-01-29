"نيوزويك": واشنطن طامعة بمعدن أوكراني نادر كانت تستورده من روسيا

ذكرت مجلة "نيوزويك" أن واشنطن تسعى للحصول من أوكرانيا على التيتانيوم الذي تحتاجه في صناعة القذائف والذخائر، حيث كانت روسيا تتصدر مورّدي هذا المعدن للولايات المتحدة.

وأضافت نقلا عن مصادرها: "الأمر يتعلق بالقدرات الأمريكية لإنتاج المزيد من الطائرات، نحن نتحدث أيضا عن قدرتنا على إنتاج الذخيرة. كل هذا يعتمد على التيتانيوم، وسمحنا لأنفسنا بأن نعتمد على الموردين الأجانب الأساسيين ومنهم روسيا" قبل العقوبات.

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وأشارت المجلة إلى أن الدول والحلفاء يبذلون الجهود لتحديد وتطوير واستخدام احتياطيات ضخمة من التيتانيوم في أوكرانيا وفي حال "انتصار أوكرانيا"، ستتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من خلق قناة جديدة لتعدين التيتانيوم الذي يمثل نقطة ضعف رئيسية بالنسبة للصناعات العسكرية الأمريكية.

وأشارت المجلة إلى أن مشروع قانون الإنفاق الدفاعي العام الماضي وجّه وزارة الخارجية باستكشاف "إمكانية استخدام مصادر التيتانيوم من أوكرانيا بديلا محتملا للمصادر الروسية والصينية".

المصدر: نوفوستي