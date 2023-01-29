رئيس البرلمان التركي: الإسلاموفوبيا سياسة تبنتها بعض الدول

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن ظاهرة الإسلاموفوبيا تعاظمت في السنوات الأخيرة، وباتت سياسة تتبناها بعض الدول.

جاء ذلك في كلمة خلال لقائه نظيره الجزائري إبراهيم بوغالي على هامش مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الجزائر.

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وأشار شنطوب إلى "تعاظم ظاهرة الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب والتمييز العنصري في السنوات الأخيرة" وقال إن "هذه الظاهرة باتت بمثابة سياسة تبنتها بعض الدول".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن رئيس البرلمان التركي أن "الدول الغربية تتجاهل قيمها وأعرافها عندما يتعلق الأمر بالمسلمين" وأن هناك "400 مليون مسلم يعيشون في دول غير إسلامية حول العالم، يتعرضون لانتهاكات ممنهجة أو فردية لحقوق الإنسان".

المصدر: وكالة "الأناضول"